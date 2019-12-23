Эксперты предупредили об опасности новогодних елок

Эксперты Роскачества предупредили об опасности новогодней елки. Причем вред может нанести как живое дерево, так и искусственное. Специалисты отмечают, что в хвое натуральной елки могут обитать вредоносные насекомые, а в искусственных елях - токсины.

Эксперты посоветовали при покупке внимательно осматривать выбранный товар и попросить у продавца сертификат соответствия. В документе должно быть прописано, в каком лесу родилось дерево и когда было срублено. Также должна быть отметка о том, что дерево предварительно обработано от вредителей, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Как правильно выбрать на елочном базаре елку, рассказали в Роспотребнадзоре и дали советы при покупке живой или искусственной ели.