Большую пресс-конференцию Путина смотрели свыше 6 млн россиян

Более 6 миллионов телезрителей России от четырех лет и старше 19 декабря смотрели большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

По данным компании Mediascope, среднее число россиян, которые смотрели телепрограмму, составило 6 239 000 человек. Первый канал стал лидером по просмотрам - 2,1 миллиона зрителей, на «России-1» трансляцию смотрели 2,09 миллиона человек, на НТВ - 1,4 миллиона, сообщает ТАСС.

В прошлом году трансляцию большой пресс-конференции смотрели 6,78 миллиона человек, а в 2017 - 7,08 миллиона зрителей. В 2019 году президент в 15-й раз пообщался с представителями прессы в таком формате. Российский лидер за 4 часа 18 минут ответил на 57 вопросов.