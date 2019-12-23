Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы в Кирове

В аэропорту Кирова пассажирский самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении посадки. В этот момент на его борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сейчас все пассажиры успешно покинули воздушное судно, пострадавших нет.

«Во время разворота самолет зацепил одним из шасси грунтовку», - передает ТАСС, ссылаясь на источник.

Сообщается, что лайнер стоял на твердом покрытии, видимых повреждений не обнаружено, проводится комплексный осмотр.

Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

Транспортная прокуратура города Кирова начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей.