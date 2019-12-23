Путин прибыл в Анапу для открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин прибыл в Анапу, чтобы торжественно открыть железнодорожную часть Крымского моста. Из Анапы глава государства отправится в Керчь, откуда он на поезде проедет по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края.

«Пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».

Первый пассажирский поезд в скором времени отправится из Санкт-Петербурга и пройдет по Крымскому мосту ночью 25 декабря.