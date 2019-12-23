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МИД предупредил россиян о сильных ветрах и дождях в Греции и Италии

Александра Арсентьева
13:27 23.12.2019
В Италии 23 декабря в центральных и южных областях государства действует красный уровень метеоопасности.
МИД предупредил россиян о сильных ветрах и дождях в Греции и Италии
© Фото: Salvatore Esposito, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

МИД России предупредил соотечественников о сильном ветре и мощных дождях на территории Италии и Греции.

Как говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства в Twitter, 23 декабря в центральных и южных регионах Греции наблюдаются проливные дожди, грозы, а также шквалистый ветер. В связи с непогодой временно приостановлено паромное сообщение и затруднено движение транспорта.

В Италии 23 декабря в центральных и южных областях государства действует красный уровень метеоопасности. В этих регионах идут проливные дожди, наблюдаются сильный ветер, оползни в горной местности, движение транспорта затруднено, нарушено паромное сообщение между островами Сардиния и Сицилия.

Также ведомство предупредило о надвигающемся на Малайзию тропическом шторме. Ожидается, что 25-27 декабря в стране пройдут ливни и будут сильные порывы ветра в городе Джохор. В связи с непогодой высока вероятность паводков, возможны повреждения инфраструктуры.

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