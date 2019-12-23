Лавров прокомментировал американские санкции против газопровода «Северный поток - 2»

В понедельник, 23 декабря, глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации высказался по поводу ситуации со строительством газопровода «Северный поток - 2».

«Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент», - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация в очередной раз продемонстрировала, что американская дипломатия «сводится прежде всего к устрашению, с применением санкций, ультиматумов и угроз».

Накануне Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции в отношении строящихся газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».