В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке в Москве проявлением безумия, от которого ни одна страна не застрахована.

«Мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», - заявил представитель Кремля.

Стрельба рядом со зданием ФСБ произошла 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, силовикам удалось его ликвидировать. По информации СК, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один умер в больнице. В результате происшествия пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать его в центральный аппарат.