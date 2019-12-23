Ученые рассказали о пользе гибкого графика для здоровья

Ученые выяснили положительную взаимосвязь между гибким графиком и самочувствием.

Для этого в одной средней школе города Альсдорфа в Западной Германии был проведен эксперимент на учащихся, которые, как и жители мегаполиса, страдают хроническим недосыпанием.

«Вместо фиксированного начала в 8 часов утра в новой гибкой системе учащиеся старших классов могли решать, начинать ли им в 8 или в 9 утра, пропуская первый час», - объяснил идею эксперимента руководитель исследования Тилль Реннеберг, хронобиолог из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

По системе со свободным выбором начала уроков дети вставали в течение шести недель. За это время у 97 процентов учеников браслеты на запястье зафиксировали увеличение средней продолжительности сна и улучшение его качества. Также дети чувствовали себя менее уставшими и лучше концентрировались во время занятий.

Причиной таких изменений является не столько сам факт сдвига времени начала уроков, сколько ощущение внутренней свободы и возможности гибко управлять своим режимом дня и просыпаться без будильника. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликованы в журнале Sleep.