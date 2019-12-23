Четыре года за 147 секунд: как строился Крымский мост

В официальном аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео, в котором собраны ключевые моменты строительства железнодорожной части сооружения через Керченский пролив.

Строительство ж/д части моста официально окончено. 23 декабря Владимир Путин торжественно откроет движение по самому длинному мосту в стране. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая прошлого года.

Двадцать пятого декабря первый пассажирский поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту. Из Северной столицы состав отправится 23 декабря и через 43,5 часа прибудет на вокзал Севастополя. Пассажирами поезда, который первым пройдет по мосту, станут свыше 600 человек.

Спустя сутки, 24 декабря, в Крым отправится поезд из столицы. Через 33 часа он прибудет на вокзал в Симферополе.