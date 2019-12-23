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Лавров: Трамп заинтересован посетить Москву 9 мая

Светлана Головина
12:25 23.12.2019
Глава МИД РФ сообщил, что президент США рассматривает участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия победы в ВОВ в Москве.
Лавров: Трамп заинтересован посетить Москву 9 мая
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Сергей Лавров на заседании Совета Федерации рассказал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп проявил интерес посетить Москву 9 мая 2020 года.

«Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», - сказал Лавров.

Летом 2019 года во время встречи в Осаке Владимир Путин пригласил американского президента в Москву на 75-летний юбилей Победы.

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