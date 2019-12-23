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Взгляд в будущее: чем стал Крымский мост для России

Татьяна Полуказакова
12:26 23.12.2019
Автомобильная часть переправы была открыта в мае 2018 года. Первый пассажирский поезд, который проедет по железнодорожному мосту, отправится из Санкт-Петербурга сегодня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Самый длинный мост из построенных в России - Крымский - сегодня запустит железнодорожную часть. Проехать по переправе на автомобиле можно уже 1,5 года. Военный аналитик и политолог Дмитрий Таран рассказал, в чем важность строительства Крымского моста для нашей страны.

«Это победа российской промышленности, строительных технологий, институтов, материаловедения. Это комплекс мероприятий, предприятий, исследовательских учреждений. Это все вместе вообще показывает технологический потенциал нашей с вами страны. Это большое дело», - заявил собеседник «Звезды» в программе «Сегодня утром».

Он также отметил, что мост важен и с точки зрения логистики, в том числе транспортировки грузов с севера на юг.

«Эти технологии - это взгляд в будущее, мы захватываем будущее, прежде всего потому что Россия будет центральным логистическим оператором в мире в XXI веке», - добавил Таран.

19-километровую автомобильную часть моста строили 27 месяцев. Движение по ней было запущено 15 мая прошлого года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше. Первый пассажирский поезд проедет по мосту через Керченский пролив 25 декабря.

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