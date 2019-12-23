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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января

Ирина Егорова
12:20 23.12.2019
Во время выступления президент обычно рассказывает о стратегических направлениях развития России на ближайшую перспективу.
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в 2020 году назначено на 15 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В следующем году это будет 16-е по счету послание президента Федеральному Собранию. На нем традиционно присутствуют члены Совфеда, депутаты Госдумы, члены кабмина, руководители Конституционного и Верховного судов. Также участие во встрече принимают губернаторы, председатели Заксобраний российских регионов, общественные деятели, главы традиционных конфессий и руководители крупнейших СМИ страны.

Во время выступления президент рассказывает о стратегических направлениях развития России на ближайшую перспективу.

В прошлом году встреча прошла в Гостином дворе в Москве.

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