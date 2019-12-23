Исследователи назвали любимые сериалы россиян

«Мама говорит, что скоро все закончится, но они дальше стреляют» - Миша, 7 лет

В исследовании также акцентировали внимание на полнометражных фильмах, которые произвели впечатление на российскую аудиторию. Среди них оказались «Движение вверх», «Т-34» и «Джокер», сообщает РИА Новости.

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