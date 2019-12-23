Исследователи назвали любимые сериалы россиян
На верхушке рейтинга оказалась «Игра престолов».
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По результатам исследования компании Mediascope специалисты составили список самых популярных сериалов среди россиян.
Большинство зрителей назвали любимым сериалом «Игру престолов» - около 5% опрошенных, на втором месте расположился «След» - 3,8%, третьими оказались «Тайны следствия» - 2,8%.
Также в десятку наиболее востребованных отечественных проектов попали: «Пес», «Сваты», «Ментовские войны», «17 мгновений весны», «Ликвидация» и «Шеф».
В исследовании также акцентировали внимание на полнометражных фильмах, которые произвели впечатление на российскую аудиторию. Среди них оказались «Движение вверх», «Т-34» и «Джокер», сообщает РИА Новости.
Накануне видеохостинг YouTube составил список самых популярных музыкальных клипов с 2010 по 2019 годы.