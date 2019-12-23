Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить розничную и оптовую торговлю жевательной и сосательной никотиносодержащей продукцией.

В документе говорится, что Совет Федерации призывает принять оперативные меры, которые предотвратят массовые отравления никотином, в том числе среди молодежи и детей.

В верхней палате парламента отметили, что эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада и конфет в ярких упаковках, что делает ее привлекательной для детей и подростков, сообщает ТАСС.

В Госдуму был внесен законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за продажу аналогов снюса и насвая.