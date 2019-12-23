Дороги, высотки и кофе: участница «Новой Звезды» посвятила песню Москве

Свердловскую область в этом году на вокальном конкурсе «Новая Звезда» представляет Ирина Чувакова. Недавно у певицы вышла новая песня, посвященная столице России. Трек называется «Это Москва, детка».

Певица поделилась, что ее подтолкнуло к созданию песни. По ее словам, мегаполис подразумевает быстрый темп жизни, в котором можно кого-то потерять, не разглядеть и что-то не успеть. Историям людей в большом городе и посвящена песня.

«Я люблю проспекты, какие-то крупные дороги меня вдохновляют. Ленинский проспект, Новый Арбат. Что-то такое масштабное. Москва-Сити. Я недавно была в Нью-Йорке и вдохновилась всеми этими высотками. И подумала: у нас же тоже есть такие высотки. Меня вдохновляют места, которые дают ощущение темпа, ритма, какой-то жизни, энергии XXI века», - рассказала участница «Новой Звезды-2020».

Заявку на участие в нашем конкурсе она тоже подала со своими авторскими песнями. И прошла. Певица признается, что от «Новой Звезды» ждет опыт, знакомства и возможность показать людям как можно больше своей авторской музыки.