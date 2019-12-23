В сильный мороз около 12 тысяч жителей Амурска остались без отопления

В городе Амурске Хабаровского края в результате прорыва на теплотрассе без отопления в минус 23 градуса остались около 12 тысяч жителей многоквартирных домов.

«По предварительным данным без отопления остаются 49 многоквартирных домов с населением около 12 тысяч человек и 3 социально значимых объекта», - сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

На данный момент специалисты обнаружили место прорыва и проводят ремонтные работы.



Метеорологи отмечают, что ночью в Амурске ожидается понижение температуры воздуха до 32 градусов мороза.