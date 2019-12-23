Эксперты выяснили средний возраст Деда Мороза и Снегурочки

В 2019 году средний возраст тех, кто подрабатывает Дедами Морозами, составил 34 года, а Снегурочками - 26 лет. По сравнению с прошлыми годами, волшебники стали старше на год, а вот их внучки моложе - тоже на год, передают «Известия».

По данным сервера по поиску работы HeadHunter, в роли новогодних аниматоров выступают не только профессиональные актеры, но и коллекторы, сотрудники ДПС, продавцы. Большинство из них (68%) имеют высшее образование и почти половина (44%) - постоянное место работы.

«Дедами Морозами у нас работают и профессиональный бодибилдер, и даже коллектор. Последний, кстати, свое увлечение объясняет тем, что если он на Новый год не будет уходить в отпуск и дарить радость детям, то вообще перестанет любить людей», - пояснил представитель «Единой службы Деда Мороза» Владимир Смирнов.

А для некоторых - это своеобразный способ вернуться в детство, стать частью сказки и побыть волшебниками, а также возможность избавиться от рутины и заработать хорошие деньги, считает директор Центра социальных и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса РАНХиГС Елена Яхонтова.

В этом году 30-минутное поздравление волшебников из Москвы обойдется в 5 000 рублей. Три года назад Дед Мороз и Снегурочка зарабатывали на 3 000 меньше. Интересной особенностью этого года стал высокий спрос на Дедов Морозов и Снегурочек со знанием иностранных языков. Поступает значительное количество заказов на представления на английском, немецком и французском.