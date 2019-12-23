Названы симптомы появления тромбов

Медики назвали симптомы, которые помогут распознать появление в организме тромбов. По словам врачей, главным признаком формирования кровяных сгустков является красноватый или голубоватый оттенок на коже.

Боль, похожая на судороги, а также отеки в руках или ногах могут говорить о наличии тромбов.

Чтобы защитить себя от кровяных сгустков, специалисты рекомендуют включить в рацион продукты, защищающие от образования тромбов: чеснок, куркума, семена льна, кайенский перец. Об этом сообщает издание Health.News.