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СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку рядом с Дамаском

Дарья Михалина
01:15 23.12.2019
По данным сирийских СМИ, взрывы были слышны недалеко от Дамаска.
СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку рядом с Дамаском
© Фото: sana

Средства ПВО Вооруженных сил Сирии открыли огонь по беспилотникам, атаковавшим окрестности города Хама, недалеко от Дамаска.

Как отмечает агентство SANA, оснащенные ракетами летательные аппараты прибыли со стороны Голанских высот.

СМИ сообщают, что около города Латакия был сбит один БЛПА, еще один аппарат упал в местности Телль-Дерра к западу от сирийского города Сальмия.

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