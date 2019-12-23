Для бюджетников Мурманской области 31 декабря стал выходным днем

Глава Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным днем. Об этом губернатор рассказал на оперативном совещании.

«Я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным, 28 декабря - рабочий день», - приводит слова Чибиса РИА Новости.

Также он выступил с призывом к руководителям предприятий и муниципалитетов поступить подобным образом.

На большой пресс-конференции Владимир Путин на вопрос, можно ли сделать в РФ 31 декабря официально нерабочим днем, ответил, что возможно все, но каждый вопрос нужно четко продумывать.