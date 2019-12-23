Нарядная на праздник к нам пришла: советы Роспотребнадзора при покупке елки

В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки.

Самое удачное время для покупки живой ели - двадцатые числа декабря: если дерево куплено раньше, то к новогодним праздникам оно рискует осыпаться, и вместо пушистой красавицы останется голый ствол.

Приобрести дерево можно на официальных елочных базарах. В Роспотребнадзоре предупреждают, что покупать дерево «с рук» у так называемых «черных лесорубов» незаконно.

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке ели.

«Выбирайте елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими, а макушка должна быть одна», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также можно ударить стволом о землю или слегка потрясти елку - иголки не должны осыпаться. В качестве еще одного совета рекомендуется растереть несколько хвоинок в ладонях, вы должны почувствовать характерный запах, говорят эксперты.

При выборе искусственной елки следует обратить внимание на прочность конструкции: не должно быть острых краев, зазубрин, оголенной проволоки. Также от елки не должно пахнуть пластиком.

Качественная и безопасная елка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание.

Вся информация на упаковке, в том числе дата изготовления, условия и правила эксплуатации, а также данные о материале, производителе, предприятии должны быть представлены на русском языке.

В Москве и Подмосковье 20 декабря открылись елочные базары. Стоимость новогодней ели будет варьироваться от 1000 до 3000 рублей.