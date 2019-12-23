В Петербурге бетоновоз упал в Неву: момент ЧП

В Петербурге грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковой автомобиль, а потом съехал в Неву на Октябрьской набережной. Инцидент произошел рядом с домом номер 16 примерно в 04.15 по московскому времени.

Как рассказали ТАСС в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области, судьба водителя пока остается неизвестной, информации о других пострадавших не поступало.

В городском управлении МЧС рассказали агентству, что машину понесло течением в сторону моста Александра Невского. По словам представителя ведомства, сейчас автомобиль зафиксирован в районе дома номер 98 по Малоохтинскому проспекту. Он находится на расстоянии около 25 метров от берега. На место происшествия были направлены силы и средства для подъема машины с помощью лебедки и автокрана.