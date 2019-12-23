Ученые создали похожего на насекомое робота

Научные сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны совместно с французскими коллегами из института Матеро разработали миниатюрного сверхпрочного робота похожего на маленького жучка - DEANsect.

В его особенностях заложена способность перемещаться со скоростью около 3 см/с.

На данный момент специалисты создали два варианта функционирования DEANsect - автономный и на основе энергии, получаемой по сверхтонкому проводу.

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При автономной работе батарейка и сопутствующие электронные компоненты располагаются на спине жучка. Он может с легкостью ориентироваться при свете и темноте, подниматься и спускаться по наклонной, сохранять подвижность на различного вида поверхностях, а также перемещаться, следуя начерченной на поверхности линии.

Вторая версия робонасекомого обладает сверхпрочностью, что позволяет функционировать в том случае, если на него наступить ботинком или ударить мухобойкой.

«В конструкции использованы нанотехнологии, позволившие уменьшить толщину эластомера и создать электроды толщиной в несколько молекул, которые являются гибкими и одновременно очень хорошо проводят ток», - сообщается на сайте Science Robotics.

По мнению создателей, в будущем множество таких умных мини-машин сможет найти применение при проведении ремонтных работ в труднодоступных местах и при изучения поведения колоний насекомых.