В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

В эстонском городе Тарту на базе Академии Сил обороны в понедельник, 2 декабря, стартуют масштабные киберучения «Киберкоалиция». Они продлятся до 6 декабря, сообщили в пресс-службе военного ведомства Эстонии.

В маневрах примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса - Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция. Они будут представлены 700 специалистами.

Участники разыграют максимально приближенный к реальности сценарий кибератаки и попытаются его предотвратить. Также они отработают координацию между союзниками.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. Учения «Киберкоалиция» в этой стране проходят уже в седьмой раз.