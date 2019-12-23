Минное поле времен Второй мировой обнаружили на дне Финского залива перед погружением Путина

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны было обнаружено перед погружением Владимира Путина на батискафе в Финский залив. Об этом рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

«На самом острове (Гогланд – прим.ред.) саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», - заявил он.

Боеприпасы были уничтожены на месте. Для этого была привлечена роботизированная подводная техника, добавил командующий.

Летом 2019 года под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд. Помимо президента России Владимира Путина, в ней принял участие и министр обороны страны Сергей Шойгу.