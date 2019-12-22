Самая длинная ночь в году: как отмечают в России день зимнего солнцестояния

Сегодня, 22 декабря, в мире отмечается день зимнего солнцестояния. Ночь на воскресенье считается самой длинной в году, а день - самым коротким. В этот день Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.

В старину многие народы расценивали зимнее солнцестояние как возрождение, поскольку с этого момента Солнце начинает движения в сторону весеннего периода, сообщает aif.ru. Поэтому, в этот день было принято устраивать различные праздники и фестивали.

В России праздник зимнего солнцестояние издревле получил названия Коляда -так зовут одного из божеств древних славян. В языческие времена 22 декабря встречали Новый год. Многие жители Руси колядовали: ходили по улицам в масках разных животных и исполняли традиционные песни.

Одним из главнейших атрибутов праздника является колесо, которое символизирует Солнце. Считалось, что после Коляды светило начинает «набирать силу». Девушки в эту ночь гадали. Согласно поверьям, в этот день грань между миром людей и потусторонних сил почти исчезает. Также на Руси накрывали праздничный стол, обязательными блюдами которого были пироги и кутья. В углу находилось угощение для духов усопших.

Также было принято в эти дни делать друг другу подарки, прыгать через костер, соревноваться в силе и водить хороводы. По погоде в этот день определяли, каким будет урожай в следующем году: если на деревьях был иней, это считалось хорошим знаком.

Двадцать второго декабря принято избавляться от всего старого. Существует поверье, что если в зимнее солнцестояние загадать желание, то оно обязательно исполнится.