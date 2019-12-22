Путин оценил развитие электроэнергетической отрасли России

В воскресенье, 22 декабря, работники и ветераны энергетического комплекса отмечают свой профессиональный праздник. С Днем энергетика специалистов поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что отечественный электроэнергетический комплекс включает в себя более тысячи электрических станций и считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире.

«Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», - добавил президент.

По словам Путина, эта отрасль сейчас уверенно движется вперед, полностью обеспечивает потребности экономики и вносит вклад в укрепление энергетической безопасности России.