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Путин оценил развитие электроэнергетической отрасли России

Иван Линдеманн
09:52 22.12.2019
Президент поздравил работников с Днем энергетика и отметил, что реализация проектов комплекса способствует развитию российских регионов и созданию новых рабочих мест.
Путин оценил развитие электроэнергетической отрасли России
© Фото: Пресс-служба президента России

В воскресенье, 22 декабря, работники и ветераны энергетического комплекса отмечают свой профессиональный праздник. С Днем энергетика специалистов поздравил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что отечественный электроэнергетический комплекс включает в себя более тысячи электрических станций и считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире.

«Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», - добавил президент.

По словам Путина, эта отрасль сейчас уверенно движется вперед, полностью обеспечивает потребности экономики и вносит вклад в укрепление энергетической безопасности России.

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