В принадлежащих Порошенко фитнес-клубах нашли скрытые камеры

В киевском фитнес-клубе «Пятый элемент», долей которого владеет экс-президент Украины Петр Порошенко, обнаружены скрытые камеры. Они были вмонтированы в вентиляцию и элементы сигнализации.

По данным Государственного бюро расследований Украины, все камеры подключены к сетевому кабелю. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

Обыски прошли в фитнес-клубе еще 20 декабря, уточняет «360». Это было осуществлено в рамках двух уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Украины. Также известно, что в обысках были задействованы сотрудники службы безопасности страны.