В МЧС раскрыли подробности пожара на химзаводе в Уфе
В настоящее время пожар локализован.
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В Уфе горит химический завод «Нефтехим». По информации МЧС, огнем объяты 250-литровые бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. Площадь возгорания достигла уже 1600 квадратных метров.
«Силы и средства работают по повышенному, третьему, рангу пожара, задействовано 23 единицы техники, около 50 человек личного состава», - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.
По его словам, в настоящее время специальная лаборатория производит анализ проб воздуха. Пока превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. В настоящее время пожар локализован.