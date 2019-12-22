Близко к сердцу: главный кардиохирург РФ Лео Бокерия отмечает 80-летие

Доктор Лео Бокерия сегодня, 22 декабря, отмечает 80-летие. Главный кардиохирург России внесен в список 100 лучших хирургов мира. Юбиляр за годы своей работы подарил второй день рождения тысячам пациентов и продолжает это делать в Бакулевском кардиоцентре.

Секрет его активного долголетия не такой уж и простой: ограничение в питании, отказ от алкоголя, ранний подъем и хорошее настроение.

Гордостью Лео Бокерия является его студенческая работа, за которую он впоследствии получил Ленинскую премию - высшую награду страны. Если раньше сердце больного обкладывали льдом и таким образом останавливали на восемь минут, то Бокерия стал первым в СССР, кто предложил оперировать в барокамере при давлении в несколько атмосфер. Взамен нескольких минут хирурги получили на спасение жизни пациента почти час.

«Профессор Лео Бокерия занимается новой и сложной проблемой - хирургическим лечением аритмий сердца. Вы понимаете, очень важно не сколько человек прожил, а сколько сделал! И, конечно, он сделал очень многое», - говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Лео Бокерия - один из авторов лечения так называемой мерцательной аритмии, когда сердце человека начинает сокращаться неравномерно. Это приводит к образованию тромба и впоследствии - к инсульту. Метод Бокерии под названием «Лабиринт» позволяет полностью излечить это заболевание и считается уникальным в мире.

«Сердце - это вечный двигатель, а век - это сто лет. Вот будем от этого плясать», - подчеркивает Бокерия.

Более четверти века он возглавлял центр Бакулева, который сегодня называют крупнейшим в Европе. Сам Бокерия своим главным достижением считает большую семью: у него две дочери, которые также связали свою жизнь с кардиологией, и семь внуков.

«Это человек, который постоянно образовывается. Какая-то невероятная трудоспособность у него», - поделилась детский кардиолог Екатерина Бокерия.

Если в 1996-м во всей стране делали шесть тысяч операций искусственного кровообращения, то сегодня только в одном Доме сердца их насчитывается более пяти тысяч. Лео Бокерия мечтает, чтобы когда-нибудь их число выросло до десяти тысяч.

Труды написанные Бокерия давно стали учебными пособиями для студентов и не исключено, что они лягут в основу будущих открытий.

Ранее Бокерия рассказал, что сегодня одной из самых насущных проблем российской медицины является страхование врачей. По его словам, в число самых рисковых входит специальность кардиохирурга, поскольку в случае неудачно проведенной операции врач не может обосновать, почему он взял того или иного больного, и оправдать себя.