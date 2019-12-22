Биотехнолог рассказала, чем грозит чрезмерное потребление воды

Повышение распада белка, вымывание из организма необходимых витаминов и микроэлементов, перегрузка сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем – к таким последствиям может привести чрезмерное потребление воды.

Как рассказала RT доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева, в среднем человек должен выпивать 2,5 литра воды в сутки. Чай, молоко и супы, вопреки распространенному мнению, также учитываются. Она составляют половину от общего объемы дневной нормы жидкости. Еще примерно литр организм получает от пищевых продуктов.

Погожева напомнила, что в течение жизни объем воды в организме человека меняется: у младенца ее около 75%, у пожилого – 55%.