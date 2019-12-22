Столб пламени: в Уфе горит производственное здание

В Уфе полыхает производственное здание. Площадь возгорания достигла уже 1600 квадратных метров. Не исключено, что огонь может перекинуться на соседние здания.

Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 04:55 по московскому времени в воскресенье, 22 декабря. Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная.

«На момент прибытия в 05.02 по московскому времени первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05.34 - объявлен ранг пожара №3. 05.34 - происходит горение здания на площади 40х40 метров», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 75 человек, а также задействована 21 единица техники.

Информации о погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.