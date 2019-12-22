В ПФР раскрыли механизм индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсионные выплаты работающим пенсионерам, начиная с 2016 года, индексируются только после увольнения. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал «Российской газете», как это происходит.

Он сообщил, что число накопленных гражданином индивидуальных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году будет равняться 93 рублям. Затем к этой сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты – в следующем году она составит 5686, 25 рубля.

Если же спустя какое-то время пенсионер захочет вернуться на работу, то индексацию ему уже не отменят, подчеркнул глава ПФР.

Ранее Дроздов заявлял, что в 2020 году пенсионные выплаты могут увеличиться на 3%, а к 2022 – на 18%.