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На абордаж: сивучи нагло «оккупировали» яхту в США

Наталия Майорова
07:48 22.12.2019
Ластоногие моментально привлекли к себе внимание окружающих. Но, несмотря на приближение людей, так и не сдвинулись с места.
© Видео: fishingjosh, Instagram © Фото: fishingjosh, Instagram

Два больших морских льва «оккупировали» лодку, пришвартованную недалеко от залива Элд в американском штате Вашингтон. Сивучи взгромоздились на борт яхты, внимательно наблюдая за проезжающими мимо людьми.

Несмотря на такое активное внимание, морские льва не сдвинулись с места и продолжить отдыхать на лодке. Не исключено, что ластоногие просто приняли ее за подобие скалы.

Кадры были опубликованы в Instagram.

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