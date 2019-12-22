На абордаж: сивучи нагло «оккупировали» яхту в США

Два больших морских льва «оккупировали» лодку, пришвартованную недалеко от залива Элд в американском штате Вашингтон. Сивучи взгромоздились на борт яхты, внимательно наблюдая за проезжающими мимо людьми.

Несмотря на такое активное внимание, морские льва не сдвинулись с места и продолжить отдыхать на лодке. Не исключено, что ластоногие просто приняли ее за подобие скалы.

Кадры были опубликованы в Instagram.