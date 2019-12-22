Российский эксперт оценил шансы Китая на создание «искусственного Солнца»

В Китае, скорее всего, создадут маленькую установку, способную раскалить плазму, однако прорыва в энергетике это не даст. Так желание ученых из КНР в следующем году запустить «искусственное Солнце» прокомментировал заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

Предполагается, что в реакторе HL-2M, который планируют соорудить в КНР, будут происходить те же процессы, что и в ядре звезды. Установка сможет разогреть плазму до температуры выше 200 миллионов градусов по Цельсию.

Тихомиров подчеркнул, что в России термоядерные исследования «развиваются по различным направлениям». Кроме того, страна участвует в строительстве крупнейшего в мире реактора ITER, который возводят во Франции.

«Эта тема известная, и мы здесь не уступаем китайцам», - отметил специалист.

Кроме того, Тихомиров сообщил, что название реактора «токамак» было придумано советскими физиками в 1950-х годах. Это является сокращением от «тороидальной камеры с магнитными катушками».