Посол США в Германии рассказал о «благодарностях за санкции» по «Северному потоку - 2»

Санкции, которые Вашингтон ввел против трубопровода «Северный поток - 2», были приняты в интересах ЕС, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл. По его словам, многие европейские страны якобы благодарны за эти меры.

В интервью изданию Bild am Sonntag Гренелл также заявил, что опасения по поводу проекта выражали «15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент».

«Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», - сказал он.

Вместе с тем, Гренелл подчеркнул, что в Германии призывают делать больше для Европы.

«Мы считаем, что, когда речь идет о "Северном потоке - 2", мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры", - сказал он.

В субботу, 21 декабря, вступили в силу ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год: именно в этот документ и включены санкции.

В тексте, как сообщили в Министерстве финансов США, говорится, что ограничения вводятся на работу компаний, которые занимались прокладкой труб на глубине 30 метров. О каких именно корпорациях идет речь, пока неизвестно. Свои предложения по этому вопросу в течение 60 дней должны представить госсекретарь США и глава Минфина.

Тем временем швейцарско-голландская компания Allseas уже приостановила работу над проектом. Фирма ждет разъяснений насчет возможных американских санкций.