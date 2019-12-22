СМИ: в Японии остановят еще два реактора АЭС
Если оба они будут остановлены, то в стране будут функционировать лишь три устройства для извлечения атомной энергии. До аварии на АЭС «Фукусима» в Японии работало 47 реакторов.
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Сразу два реактора намерена остановить энергетическая компания Kansai Electric Power (KEPCO) в Японии. Речь идет об АЭС «Такахама» на западе острова Хонсю.
Как уточняет издание Mainichi, третий и четвертый реакторы будут остановлены в связи с невозможностью завершить в срок создание средств защиты в рамках новых норм антитеррористической безопасности.
Оба этих энергоблока были перезапущены в 2017 году. Выданный тогда сертификат заканчивает свое действие уже в следующем году. Если третий и четвертый реактор будут остановлены, то в Японии останутся лишь три действующих из 47, функционировавших в стране до аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.