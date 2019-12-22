СМИ узнали о секретном проекте Apple

Apple планирует заняться разработкой спутников и технологией беспроводной передачи данных. Для нового проекта, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, компания наняла секретную команду: около десятка инженеров из аэрокосмической и антенной отраслей.

Отмечается, что работы находятся на начальном этапе и еще могут быть отменены. Впрочем, вероятность этого мала, так как в разработке заинтересован исполнительный директор Apple Тим Кук, пишет агентство.

Пока неясно, хочет компания создать свои спутники или просто наземное оборудование, которое будет ловить сигнал от уже запущенных аппаратов. По данным Bloomberg, цель компании – создать технологии, которые в обход сотовых операторов свяжут интернет-сервисы напрямую с гаджетами.

Руководят проектом Майкл Трела и Джон Фенвик, которые раньше работали в сервисе съемок земли со спутников. Отмечается, что первые результаты от работы будут примерно через пять лет.

Отметим, проектами по раздаче интернета со спутников в настоящее время уже занимаются несколько компаний, в числе которых Facebook, SpaceX и Amazon.