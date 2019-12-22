Собака-полицейский пробила стекло авто ради поимки преступника: видео

Полицейская собака в США помогла правоохранителям поймать преступника. Пес по кличке Дюк запрыгнул в салон, где находился злоумышленник, и помог задержать его.

По данным Fox News, сотрудникам полиции пришлось преследовать машину подозреваемого в нападении с применением оружия. Несмотря на требования правоохранителей, мужчина отказался выходить из автомобиля. Тогда одному из полицейских пришлось разбить окно, а собака запрыгнула внутрь.

В результате операции 31-летний подозреваемый Хулио Угальде Васкес был арестован. Его госпитализировали с легкими травмами.

В сообщении также уточняется, что собака ранее состояла на службе в морской пехоте.