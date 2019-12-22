Ученые рассказали об опасности диетической газировки

Употребление диетической газировки может вызвать лишний вес и способствовать появлению диабета второго типа. Низкокалорийные подсластители, которые используют в подобного рода напитках, не снижают общее потребление сахара человеком, предупреждают австралийские ученые.

Исследователи объясняют, что человек испытывает ложное ощущение, будто выполнил свой долг, выпив низкокалорийную газировку, а значит можно позволить себе сладости. Искусственные подсластители также могут изменять бактерии в кишечнике и тем самым приводить к набору веса.

Кроме того, такие напитки способствуют появлению сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, а также старческой деменции, хотя причины этого еще не выяснены. А замена диетической газировки на обычную или фруктовый сок снижает риск развития диабета второго типа на 5-7%.

Желающим снизить массу тела ученые советуют не утешать себя низкокалорийными подсластителями, а включить в меню больше цельнозерновых и молочных продуктов, бобовых, овощей и фруктов, морепродуктов и простой воды, пишет The Sun.

Ранее врач рассказала о том, кому категорически нельзя есть сливочное масло. В частности, запрет касается людей, страдающих лишним весом.