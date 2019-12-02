В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279. Необычный 60-тонный тяжелый танк обладает особенностями, которыми не обладает ни одна другая боевая машина в мире.

Во-первых, форма танка – блюдцевидная; ее целью является его защита от мощных взрывов, в том числе ядерных. Во-вторых, Объект 279 обладает четырьмя огромными гусеницами для большей проходимости в труднодоступных местах. Мощность двигателя, приводящего их в движение – 1000 лошадиных сил.

Как пишут авторы издания The National Interest, толщина брони машины составляла 269 миллиметров, а вооружение состояло из 130-миллиметровой нарезной пушки и 14,5-миллиметрового пулемета.

Также в статье отметили, что ввиду развития танковой отрасли, подобные Объекту 279 тяжелые танки достаточно быстро утратили актуальность, уступив быстрым и более маневренным «собратьям», поэтому уникальное «блюдце» так и не поступило в массовое производство.