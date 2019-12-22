На рождественской ярмарке в Берлине не нашли взрывных устройств

Полицейские не обнаружили опасных предметов на площади Брайтшайдплац в Берлине. Посетителей рождественской ярмарки эвакуировали из-за двух прохожих, поведение которых показалось стражам порядка подозрительными.

Мужчины якобы что-то оставили на площади, а когда правоохранители подошли к ним, попытались сбежать. В связи с этим их забрали в участок для проверки, а место оцепили в связи с угрозой теракта. Гостей рождественского базара, проходившего на площади, и посетителей Мемориальной церкви кайзера Вильгельма эвакуировали. На близлежащей станции Zoologischer Garten перестали останавливаться поезда. Поиском опасного объекта занимались 250 офицеров полиции и несколько служебных собак.

СМИ сообщали о том, что правоохранители взяли под стражу двух сирийцев, связанных с террористической организаций, однако это не подтвердилось. Информация о том, что один из подозреваемых находится в международном розыске появилась по той причине, что его имя схоже с именем реального преступника, сообщает издание Merkur.de.

Почти ровно три года назад – 19 декабря 2016 года – на Брайтшайдплац грузовик умышленно въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате теракта 12 человек погибли, еще 48 пострадали. Террористу Анису Амри, который был за рулем грузовика, удалось скрыться, однако впоследствии он был ликвидирован в Милане правоохранительными органами.