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Исследователи назвали источники новогоднего настроения в России

Роман Захаров
05:37 22.12.2019
По словам специалистов, о приближении Нового года нашим гражданам сигнализируют запах мандаринов, праздничные передачи, покупка подарков и многое другое.
Исследователи назвали источники новогоднего настроения в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallokpress

Опубликованы результаты исследования, которые показали, каким образом россияне создают себе новогоднее настроение. Так, специалисты выяснили, что, например, запах мандаринов знаменует для наших граждан о приближении Нового года значительно сильнее, чем бой курантов.  

Опрос был проведен в начале текущего месяца сотрудниками сервиса путешествий, в нем приняли участие 4,4 тысячи человек, которым был задан вопрос: «какими способами путешественники создают себе то самое праздничное настроение?».

«40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты - елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа "Иронии судьбы"», - рассказали информагентству РИА Новости специалисты сервиса.

Подготовка новогоднего стола, согласно результатам опроса, вдохновляет 6% граждан, столько же назвали посещение европейских рождественских ярмарок и покупку подарков. 4% опрошенных с нетерпением ожидают новогодних поздравлений главы государства и боя курантов, а 2% при мысли о грядущем празднике вспоминают брызги шампанского. Лишь 1% респондентов сказали, что новогоднее настроение у них появляется при выборе костюма для вечеринки и при покупке фейерверков.

Эксперты также сообщили, что 20% участников исследования не любят Новый год за толпы народа в магазинах и за дополнительную трату денег на предпраздничные хлопоты. Кроме того, многих путешественников расстраивает обилие отчетов на работе перед началом нового года.   

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