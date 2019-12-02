В США объяснили участие Горбачева в рекламе пиццы

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut из-за отсутствия денег. Средства политику нужны были для обеспечения своего фонда. Так считает журналист Пол Масгрейв.

Он опубликовал в издании Foreign Policy статью, в которой подробно описывает историю создания ролика. Магрейв утверждает, что Горбачеву была положена большая пенсия, однако из-за произошедшей в 1994 году гиперинфляции ее размер существенно сократился. В месяц, по словам журналиста, политик получал только около двух долларов.

Кроме того, его фонд находился в оппозиции к занимавшему в то время пост президента России Борису Ельцину.

Набирающая популярность сеть пиццерий Pizza Hut заинтересовалась Горбачевым еще в 1996 году. Тогда политик проиграл на президентских выборах, а американская компания предложила ему неплохую сумму за участие в рекламе.

Политик долго не соглашался, а затем выдвинул два условия: он не будет есть пиццу в кадре, а также лично утвердит сценарий.

В итоге съемки состоялись спустя год. Вместе в бывшим президентом СССР в рекламе участвовала его внучка Анастасия. По сценарию, они вошли в пиццерию, где обедала обычная московская семья. Увидев Горбачева, они начали спорить о результатах его политики. И сошлись во мнении, что могут есть пиццу только благодаря бывшему президенту.

Масгрейв утверждает, что информация о гонораре Горбачева нигде официально не публиковалась, но, по подсчетам издания, он мог получить около 1 миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.