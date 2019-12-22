National Interest: Россия обладает превосходством в артиллерии над США

Россия обладает превосходством перед американской армией касательно оснащения Вооруженных сил артиллерией. К такому выводу пришли специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation, который готовит отчеты для правительственных организаций США.

В своем докладе эксперты отмечают, что с начала 2000-х годов Пентагон начал пренебрегать артиллерийским вооружением в пользу авиации, которая стала основным средством огневой поддержки во время операций в Иране и Афганистане. Военнослужащих этого подразделения армии начали переводить в пехоту, в частности, укомплектовывая ими контрольно-пропускные пункты. В результате изменения подхода пострадала и система противовоздушной обороны.

Россия же располагает мощными гаубицами, ракетными пусковыми установками и баллистическими ракетами, отмечают эксперты. В качестве примера они приводят РСЗО «Смерч» и ракетные комплексы «Искандер», которые способны поражать цели на значительной дистанции: 100 и 400 км соответственно.

«В отличие от них, 155-мм самоходная гаубица M109A7 Paladin армии США имеет дальность стрельбы около 15 миль (24 км) с обычными снарядами и 20 миль (32 км) с ракетными снарядами», - цитирует исследование National Interest.

В качестве эффективного российского вооружения эксперты также упомянули ЗРК С-400.