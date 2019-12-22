Момент массового ДТП на МКАД попал на видео

Момент массовой аварии на МКАД, произошедшей вечером 21 декабря, запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как на одной из полос трассы стоит автомобиль со включенными аварийными сигналами. Внезапно другая машина на большой скорости влетает в еще одно транспортное средство, которое, судя по всему, стояло в этой же полосе, однако до столкновения его не было видно на кадрах из-за надземного пешеходного перехода.

От удара легковушка протаранила впереди стоящее транспортное средство. При этом под колеса попал один человек, находившийся рядом с машиной.

По всей видимости, попавшему в объективы камер столкновению предшествовала мелкая авария, и ее участники дожидались прибытия сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на 23 километре Московской кольцевой автодороги столкнулись несколько автомобилей. Согласно предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Инцидент произошел на внешней стороне МКАД. После ДТП перекрытыми оказались пятая, четвертая и третья полосы трассы.