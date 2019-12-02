Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии

Егор Левин
23:51 02.12.2019
Сотрудники внешнеполитического ведомства подчеркнули неприемлемость высказываний на тему национальных меньшинств.
В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии
© Фото: UkraineMFA, Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручили ему ноту протеста. Причиной послужило интервью на тему автономии нацменьшинств на Украине и блокировании деятельности комиссии Украина - НАТО.

Украинские дипломаты подчеркнули неприемлемость подобного рода высказываний. В частности, Ийдярто касался в своем интервью темы нарушения прав украинцев венгерского происхождения, на что ему ответили, что закон Украины «Об образовании» этого не допускает, а «дает возможности лучшей самореализации» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, нормы закона сокращают возможность обучаться на языках нацменьшинств. О блокировке заседаний из-за отсутствия прогресса в решении волнующих Будапешт вопросов ранее заявлял глава венгерского МИД.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2019, 21:15
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
Дата02.12.2019, 22:46
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Дата01.12.2019, 20:55
«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.12.2019, 14:39
Путин: ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:51 В стране и мире
В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии
23:42 В стране и мире
В США рассказали о вариантах продления СНВ-3
23:21 В стране и мире
Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы
23:14 В стране и мире
Трагедия на Украине: кот задушил спящего младенца
22:46 Армия
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям
Видео
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Светлаков назвал причину возвращения в «Уральские пельмени»
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.