В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручили ему ноту протеста. Причиной послужило интервью на тему автономии нацменьшинств на Украине и блокировании деятельности комиссии Украина - НАТО.

Украинские дипломаты подчеркнули неприемлемость подобного рода высказываний. В частности, Ийдярто касался в своем интервью темы нарушения прав украинцев венгерского происхождения, на что ему ответили, что закон Украины «Об образовании» этого не допускает, а «дает возможности лучшей самореализации» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, нормы закона сокращают возможность обучаться на языках нацменьшинств. О блокировке заседаний из-за отсутствия прогресса в решении волнующих Будапешт вопросов ранее заявлял глава венгерского МИД.