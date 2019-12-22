Премьер-министр Украины прокомментировал газовое соглашение с РФ

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал соглашение с Россией на пятилетний транзит российского газа через Украину. По его словам, подписание контракта позволит не поднимать стоимость голубого топлива, а также поможет уменьшить цену за коммунальные услуги и отопление.

На своей странице в Facebook глава правительства также сообщил, что газовый тариф в стране будет соответствовать европейским стандартам, поскольку будет привлечена помощь независимого регулятора.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа в Европу. Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет продлен на пять лет, тогда как, по словам Витренко, стороны изначально предлагали другие варианты.

Напомним, Москва и Киев достигли соглашения по транзиту газа в Минске 20 декабря. Позже глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал детали договоренностей.