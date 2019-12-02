Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020 - 2022 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В бюджете указано, что он сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году и снизившимся на 0,3 и 0,6% в следующих двух годах. Доходы бюджета утверждены на уровне в 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году.

В соответствии с так называемым «бюджетным правилом», все дополнительные нефтегазовые доходы казны от продажи сырья выше планки отсечения будут направляться в Фонд национального благосостояния. В целом, отмечается, что сформированный бюджет носит сбалансированный характер и не несет рисков от неблагополучных сценариев развития нефтяного рынка.

Ранее Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда. Закон увеличивает общий объем доходов бюджета ПФР на 79,8 миллиарда рублей - до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8% ВВП).