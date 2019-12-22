Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вашингтона и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Как утверждает американский лидер, первая часть сделки между двумя государствами будет заключена «очень скоро».

«Мы предприняли наиболее жесткие меры в отношении Китая и в итоге достигли прорыва по торговому соглашению», - сказал Трамп на встрече со студентами во Флориде.

При этом президент добавил, что КНР «уже приобрел сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов».

Торговое противостояние между КНР и Соединенными Штатами длится с июля прошлого года. Тогда американская сторона ввела пошлины в размере 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом на 34 миллиарда долларов в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны также вводили новые пошлины.